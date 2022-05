Ökoloog Mihkel Kangur: Eesti üks piirkond on meie oma Aafrika

Ida-Virumaa lastel on muu Eestiga võrreldes madalam sünnikaal, kuid selle eest on tunduvalt suurem tõenäosus elu jooksul omandada astma, allergiline nohu ja südame-veresoonkonna haigused. Kõik see tähendab aga märksa lühemat eeldatavat eluiga. Seda tänu kohaliku tööstuse saastele.

Kuid kuna maailm nõuab põlevkivi põletamise teel toodetud elektrit, nagu meie enda ettevõte seda väidab, siis tuleb ära kannatada. Loomulikult pole vaja kõike nii mustadesse toonidesse maalida, põlevkivitööstuse osas otsuseid langetavad isikud ja omanikud ise Ida-Virumaal ju ei ela ja õnneks nende laste tervisega kõik palju parem.