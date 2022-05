GALERII | Raplamaal toimus Alexelaga ühine metsaistutamine

Päeva juhtinud Reigo Ahven, kes on ka keskkonnavaldkonna mõjuisikuks valitud, võttis ürituse kokku järgmiselt: “Mets on meie jaoks suur väärtus ning Alexela pakutud võimalusega tuli kogukond väga hea meelega kaasa. Koos nägime, et metsaistutamine vajab veel veidi harjutamist, aga lõppkokkuvõttes on see igas vanuses inimesele rõõmu pakkuv ja jõukohane tegevus.”



AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson selgitas ettevõtmise tagamaid ka lähemalt. “Äriettevõtetel on tänu oma kliendibaasile võimalik soodustada ühiskonnas vajalikku muutust, et üheskoos panustada kestlike eesmärkide saavutamisse. Oleme otsustanud, et kohtume oma kliendiga ka väljaspool tanklaid ja panustame kogukonnana ühiskondlikult olulistesse väärtustesse, näiteks metsa. On rõõm näha, et oleme tabanud ühiskonna üht olulist fookuspunkti. Tänane päev oli väga meeleolukas ja koos nii suure hulga inimestega sõrmed mullaseks teha oli puhas rõõm, olen kõikidele osalejatele väga tänulik ja paneme aga sama väega edasi.”