Madis Vasser: kui keegi väidab, et elektri hind läheb tulevikus odavamaks, siis ta valetab

Riigil on hiljuti valminud uuring, kuidas Eesti saaks liikuda 2050. aastaks süsinikuneutraalse energiatootmiseni. „Üks võtmetulemus sealt oli, et ükskõik mis stsenaariumi valime, elektrihinnad lähevad kallimaks. Kui keegi väidab, et elektri hind läheb tulevikus odavamaks, siis ta valetab,” rääkis Madis Vasser. Mart Valner täiendas, et siin peeti silmas odavat hinda, mis viimati oli eelmisel suvel, mis oli keskmiselt 30€ MWh eest.