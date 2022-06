Ostad kohvi pidevalt ühekorratopsis kaasa? Kohvimüüjad plaanivad reostavatest topsidest loobuda

Nende kohvitopside probleem seisneb selles, et neid on on plastkile tõttu keeruline või lausa võimatu ümber töötada ja loodusesse sattudes lagunevad need väga pikka aega. Aga alternatiiv on olemas: korduskasutatavad kohvitopsid. Näiteks sakslased on juba üle viie aasta saanud osta kohvi Recupi topsidesse, mida võib leida üle 10 000 müügikohast.