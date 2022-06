Kohus leidis, et õlitehase võib ehitada, kuna probleemid avalduvad alles siis, kui tehas töötab

Kohus leidis, et võimalikud probleemid võivad avalduda alles siis, kui põlevkiviõlitehas tööle pannakse. Kuna tehast ehitades keskkonnaprobleemid veel ei avaldu, pole kohtu hinnangul ehitusloa tühistamiseks alust.

Õlitehase ehitusloa tühistamiseks kohtusse pöördunud kliimanoored on välja toonud, et õlitehase ehitusluba ei ole arvestanud kõikide rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevate kohustustega, mis Eesti endale võtnud on. Plaanitav õlitehas ei võimalda Eestil täita Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi ning on vastuolus Eesti eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Kuna kliimakriis pole kuhugi kadunud ja õlitehase rajamine süvendaks seda veelgi, kaaluvad noored otsuse edasi kaebamist riigikohtusse.

„Kliimakriis ei saabu tulevikus, vaid see on juba käes,“ ütles MTÜ Loodusvõlu juhatuse liige Kertu Birgit Anton. „Praeguses olukorras on vastutustundetu ehitada Eesti inimeste raha eest uut fossiilkütuste tehast, mis süvendab kliimakriisi ja ahendab noorte vabadust elada tulevikus oma äranägemise järgi. Noored ei peaks olema sunnitud käima oma riigiga kohut, aga kui otsustajad muidu ei mõista, et Eesti rahva ja inimkonna hoidmiseks tuleb lõpetada fossiilkütuste tootmine, siis teeme selle neile selgeks kohtus.“

Ringkonnakohtusse jõudnud vaidluses oli peamine küsimus selles, kas Narva-Jõesuu linn selgitas välja kõik ehitusloa andmise otsustamiseks olulised asjaolud ning kas esines alus ehitusloa andmisest keeldumiseks. Ringkonnakohus asus seisukohale, et MTÜ Loodusvõlu poolt esitatud väited ei anna alust tühistada halduskohtu otsust, millega õlitehase ehitusluba jõusse jäeti.



Õlitehase ehitusega on juba alustatud. Kuus päeva tagasi hakati Auveres Eesti Energia uuele õlitehasele seadmeid paigaldama. Nad teatasid avalikult veel enne kohtuotsuse selgumist, et tehas peaks kahe aasta pärast täisvõimsusel tööd alustama.

Kohustust keskkonnamõju hinnata polnud