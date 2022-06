Euroopa Liit tunnustas rohelist mõtlemist edendavaid projekte

Uue Euroopa Bauhausi projekti käivitas mullu Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning selle eesmärk on kaasata kodanikke oma kodukoha ümber kujundamisesse, et see oleks jätkusuutlik, kaasav ja kultuuriliselt rikastav. „Uus Euroopa Bauhaus võimaldab teha käegakatsutavaid muutusi kohapeal: saavutada meie kliimaeesmärgid ja parandada linnade, külade ja piirkondade elukvaliteeti. Festival on suurepärane võimalus süvendada arutelusid ja kohtuda inimestega, kes ehitavad üles kestliku, kaasava ja ilusa tuleviku,“ ütles president von der Leyen.