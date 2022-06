Tegelikult on pehmel mööblil suur süsinikujalajälg. Keskkonnavaenulikkus on juba disaini sisse kirjutatud, sest kui diivaniga midagi juhtub, peab selle ühes tükis prügimäele sõidutama. Disaineritelt polegi siiani isegi nõutud, et nad diivani elukaarele mõtleksid.