Päästame mesilased! Euroopa Komisjon soovib taastada kahjustunud ökosüsteeme

„Eurooplased on selgelt öelnud, et nad soovivad, et EL tegutseks looduse heaks ja tooks selle nende igapäevaellu tagasi. Teadlased on selgelt öelnud, et aega ei tohi kaotada, see on otsa saamas. Ja selge on ka majanduslik argument: iga taastamisele kulutatud euro toob meile tagasi vähemalt kaheksa eurot,“ rääkis keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius.