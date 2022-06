Eksperdid selgitavad: kas kuumalaine on Eestis nüüdsest iga-aastane nähtus?

Kui Lõuna-Euroopas on kuumalained tavalised, siis Eesti inimeste jaoks on need senimaani olnud pigem haruldased nähtused. Selgituseks, et Eestis on kuumalaine kriteeriumiks 27 kraadi või rohkem sooja kolm või enam päeva järjest. Eriti ohtlik kuumalaine on Eestis siis, kui kolmel või enamal päeval järjest on 30 kraadi või rohkem.