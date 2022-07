Tosina aasta pärast kaovad müügilt sisepõlemismootoriga autod

Kuigi ees ootavad veel arutelud Euroopa Parlamendiga, on tõenäoline, et ettepanekutest saavad seadused, vahendas Reuters. Nende andmetel on Euroopa Parlament autosid puudutavale otsusele ka juba toetust avaldanud. Riigid, nagu Itaalia ja Slovakkia, tahtsid fossiilkütustel töötavate autode müügilt eemaldamisega viivitada aastani 2040, ent lõpuks toetasid kõik riigid Euroopa suurima autoturu, Saksamaa, kompromisspakkumist, mille kohaselt jäi tähtajaks aasta 2035 ning ametnikel paluti hinnata, kas hübriidautod ja süsinikuneutraalsed kütused suudaks eesmärki täita.

Euroopa Komisjoni kliimapoliitika eestvedaja Frans Timmermans ütles, et Komisjon hoiab avatud meelt, ent tänapäevased hübriidmootorid ei paku piisavalt häid heitmete kärpeid ning alternatiivsed kütused on ülemääraselt kallid, kirjutas Reuters. „Kliimakriis ja selle tagajärjed on selged ning seega on meetmed vältimatud,“ leidis ta ning lisas, et tema hinnangul ajendab riike fossiilkütustest kiiresti loobuma ka suure gaasitootja Venemaa rünnak Ukraina vastu.

Autosid puudutava otsuse vastuvõtmist toetas ka Eesti. Meid läbirääkimistel esindanud keskkonnaministri kohuseid täitva maaeluministri Urmas Kruuse sõnul oli Eestile üheks keskseks teemaks heitkoguse ühiku hinna kontrollmehhanismi läbivaatamine, et ära hoida ühikute hinna liigne kõikumine. „Saavutatud kompromisslahendus võimaldab automaatselt reageerida heitkoguse ühiku hinna suurtele muutustele. Praeguses kõrgete energiahindade ja inflatsiooni olukorras on eriti oluline vähendada määramatust energeetika-, tööstusettevõtetele ja tarbijatele,“ rõhutas Kruuse.

Euroopa Liidu keskkonnaministrid leppisid ka kokku, et ambitsioonikate kliimaeesmärkide edukaks elluviimiseks tuleb tagada õiglane üleminek ning otsustasid selleks luua sotsiaalse kliimafondi, mille kogumaht on 59 miljardit eurot aastatel 2027 kuni 2032. Vahendeid kasutatakse selleks, et toetada haavatavamaid sihtgruppe ning aidata neid puhtamale transpordile, energiaefektiivsusele ja puhtamale energiale üleminekul.