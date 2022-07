Raport: transpordisektor liigub kliimaneutraalsuse poole vaevaliselt. „Autoga sõitmine tuleb teha ebamugavaks“

„Olukord läheb paremuse poole, aga mitte piisavalt kiiresti. On tunda suhtumist, et teeme nii vähe kui võimalik,“ võttis raporti tulemused kokku selle üks autoreid, SEI Tallinna kliima- ja energiaprogrammi ekspert Kaidi Kaaret. Tema sõnul kumab läbi, et majanduslikke eesmärke on olulisem saavutada kui kliimaneutraalsust.