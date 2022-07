Paljudel üritustel on juba käigus pandiga topsiringlus, ent näiteks nädalapäevad tagasi toimunud Rammsteini kontserdil kasutati ikka plasttopse. SA Tallinna Lauluväljak juht Urmo Saareoja nendib, et piirid seab ka sündmuse mastaapsus. Hetkel otsitakse lahendusi, et tuleval suvel noorte laulu- ja tantsupidu ikkagi keskkonnasäästlik oleks.