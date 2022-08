ROHEKONVERENTS | Kuidas tagada elamisväärne maailm ka tulevastele põlvedele?

Igal juhul näeme juba täna, et energiakriis on vallutanud terve Euroopa ja roheteemasid sellest lahutada pole võimalik.

Kodanik vs riik – kes peaks olema rohepöörde vedur?

Konverentsi eesmärk on vastata küsimustele, mida peaksime tegema kohe praegu, et tagada elamisväärne elu ka tulevastele põlvedele, ja milline on maailm meie ümber 10 aasta pärast. Kusjuures me ei saa võtta riski ja loota, et äkki midagi ei juhtu. Juhtub. Juba on juhtunud. Meie saame vaid hoogu pidurdada ja rääkida totaalse mõtteviisi muutuse vajalikkusest.