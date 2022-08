Südamega ettevõtlus parema homse nimel

Kui südamega ettevõtlusest ehk sotsiaalsest ettevõtlusest veel nii palju ei räägita ega teata, siis peavoolu teemadeks on saanud teised sellega seonduvad terminid: rohepööre, ringmajandus, jätkusuutlik tarbimine, jpm. Kõik see suunab taas inimesi aina rohkem mõtlema kasvõi intuitiivselt südamega ettevõtte loomisele. Viimased aastad on Ajujahiski olnud populaarsuselt teine teema sotsiaalne ettevõtlus.

Antud muutusest on selgeid märke näha kasvõi gümnaasiumis loodud õpilasfirmade temaatikate seas. Selle aasta Eesti kolm edukaimat õpilasfirmat olid kõik südamega ettevõtted: lahendamas mõnd olulist probleemi. Näiteks saavutas 1. koha õpilasfirma Drycyle, kes toodab taaskasutatud materjalidest jalgratta sadulakotte. 2. koha pälvinud Käpart aga loob erinevaid tooteid, mille on maalinud ja kujundanud varjupaiga kassid ning 50% kasumist suunavad nad tagasi varjupaigas elavate loomade heaolu parandamiseks.

Lisaks sellele, et maailm meie ümber paratamatult vajab uudseid lahendusi valulistele probleemile, on südamega ettevõtluse soodustajaks ka uue põlvkonna sisenemine tööturule. Nimelt on Z generatsiooni jaoks aina olulisemaks kriteeriumiks töö valikul saamas see, et töö oleks tähenduslik. Kui on juba täheldatud tööintervjuudel tendentsi, et noor küsib ettevõtte vastutustundlikkuse poliitika kohta, siis südamega ettevõtlusega tegelemine on üks selge väljund Z generatsiooni vajadustele.

Need ja paljud teisedki probleemid ongi andnud aluse südamega ettevõtluse populaarsemaks muutumisele. Kui algselt tekkisid südamega ettevõtted seoses vähemusgruppide aitamisega ehk sotsiaalhoolekandega, siis nüüd on valdkonnad juba palju laiemad: südamega ettevõtlust näeb nii hariduses, tervishoius kui ka tööstuses. Südamega ettevõtlus aitab meil ühiskonnana jõuda lähemale säästva arengu eesmärkide täitmiseni.

Maailm seisab järjepidevalt erinevate katastroofide lävel. Keskmine temperatuur tõuseb, jäämäed sulavad ja veetase tõuseb. Viirus möllab aasta-aastalt edasi, inimesed on üha enam eraldatud ja meie vaimne tervis kannatab aina rohkem. Sotsiaalmeedia mõjul oleme me ka üha enam polariseeritud, riikide vahel on nii geograafilised, kui poliitilised erimeelsused ning energia hinnad on üha kõrgemad nii meil kui mujal.

Aina rohkem avaldatakse survet ettevõtluse muutumiseks ka klientidelt. Seetõttu võib varasemast kordades enam märgata suurte ettevõtete reklaame, mis peegeldavad ühel või teisel moel kestlikkuse teemasid. Paratamatult tekitab see survet liikuda tegelikult ettevõtetel vastutustundlikkusest tegelikult veelgi kaugemale, südamega ettevõtluse suunas.

Takistused südamega ettevõtetel

Kuigi kogu maailm aina enam soodustab südamega ettevõtete teket, siis on paraku südamega ettevõtetel palju takistusi, mida ületada. Võiks eeldada, et südamega ettevõtet on tavalisest ettevõttest lihtsamgi eestvedada, kuid kahjuks päriselus päris nii veel pole.

Üks suurim kriitika, mida oleme näinud südamega ettevõtlust ikka ja jälle tabavat, on rahaga seonduv. Nimelt on levinud arusaam, et südamega ettevõttel pole justkui alust küsida oma toodete-teenuste eest tasu, sest „see on ju hea asja nimel“. Küll aga on see väärsuhtumine, mis ei aita toimivatel lahendustel laialdaselt levida ning pärsib ka muidu südamega ettevõtlusega alustada soovivate inimeste motivatsiooni.

Lisaks poleemikale õiglase tasu määramisel ning küsimisel, on südamega ettevõtet tavaettevõttega võrreldes juhtida. Kui tavaettevõtte peamiseks muretekitajaks on piisava tulu saamine, siis südamega ettevõte tegeleb kahe asja maksimeerimisega: positiivse mõju ning tulu. Selline kombinatsioon teeb aga ettevõttesiselt tehtavad otsused tavapärasest komplekssemaks ja võib tekitada lisapingeid. Samuti on südamega ettevõtlusega tegelevatel inimestel suurem tõenäosus kogeda läbipõlemist, sest tegeletakse suurema hüvangu nimel ning ületöötamine on libe tee suurema mõju saavutamiseks.

Südamega ettevõtluse tulevik