Põhjapoolus sulab. Teadlased: 50-meetrist merevee taseme tõusu on veel võimalik vältida

Isegi kui lõpetaksime päeva pealt fossiilkütuste põletamise, mis kliimakriisi tagant tõukab, on Gröönimaa jäämütsi sulamisest põhjustatud suur merepinna kerkimine teadlaste sõnul nüüdseks vältimatu. Uuring näitab, et tänaseks toimunud ülemaailmne soojenemine põhjustab vaid Gröönimaa 110 000 tonni jää sulamise korral minimaalselt 27-sentimeetrise merepinna tõusu. Jätkuvad süsinikuheitmed, teiste liustike sulamine ja ookeani soojuspaisumine tähendavad, et tõenäoline on isegi mitmemeetrine merepinna kerkimine.