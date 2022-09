Valitsus alustas võitlust ühekordse plastiga

Keskkonnaminister Madis Kallas nimetas eelnõu heaks kiitmist suureks sammuks edasi plastireostuse vähendamisel. „Uuringud on näidanud, et maailmameres on praeguseks juba üle 150 miljoni tonni plastikut ja igal aastal lisandub hinnanguliselt 5–12 miljonit tonni. Ühekordsetel plasttoodetel on negatiivne mõju meie keskkonnale, tervisele ja majandusele ning seetõttu on viimane aeg võtta vastu konkreetsemad meetmed, millega vältida ja vähendada plastoodete jäätmete teket,“ sõnas keskkonnaminister Madis Kallas.