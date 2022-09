JÄRGMINE PÕLVKOND | Erinevalt ukrainlastest on eestlastel võimalus oma loodust kaitsta. Miks me seda ei tee?

Sõbrannaga maailma asju arutades andis ta mulle märku, mis mõtet on meil siin Eestis tõmmelda ja pingutada, et näiteks vähem plastiknõusid kasutada kui lähedal Ukrainas plahvatavad pommidest terved kütusepaagid ja loodust saastatakse meeletult. See on aus küsimus, aga ka ebaõiglane küsimus.

Minu vastuse sisu sellele on ja oli – sest meie elame riigis, kus me üldse saame kodanikena valida keskkonna laastamise ja säästmise vahel.

Meie riigi pakutavad suurepärased võimalused

Erinevalt Venemaa, Hiina, Põhja-Korea, Pakistani, India ja paljude teiste maade kodanikest on meil võimalus korraldada enda riigis asju nii, et need kaitseksid just meie huve, vabadus sõna võtta ebaõigluse vastu, nõuda riigilt austust, ausust ja õiglust. Avaliku koosoleku registreerimine võtab aega koos digiallkirjastamisega loetud minutid ning meil on õigus streikida. Me saame valida ise oma juhid ja nende tegevust armutult kritiseerida. Meil on õigus saada adekvaatset keskkonnainfot ja oma keskkonda kaitsta.

Kas need võimalused on meil teoorias või ka praktikas? Kuidas Sina tegeled oma õiguste ja vabaduse väärindamisega? Teooriast praktikasse tulevad need siis kui kodanikud neid päriselt ka rakendavad. Kui rakendamine on takistatud, siis tuleb kasutada oma teisi õigusi, et tagada ülejäänute jõustamine.

Muidugi meil on ka vabadus ja õigus oma aega „igasuguste mõttetuste“ peale kulutada. Valikuid on palju. Veeta neli tundi Instagramis või õppida uut keelt? Õhutada vaenu sotsiaalmeedias või otsida arutledes lahendusi looduse vaesumistamisele? Lugeda kollast ajakirjandust või otsida valimisprogrammidest looduskaitselisi seisukohti? Või lausa küsida, et looduskaitselised seisukohad oleksid valimisprogrammides? Protestida hinnatõusude vastu või koguneda nõudes, et pelletitööstuse rahastamine meie kõigi maksudest lõppeks?