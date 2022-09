Jäätmevabade linnade kogemus: liigiti kogumine toob soodsama hinna

Teeme Ära SA tegevjuht Kadi Kenk arvas, et oleme jäätmekäitluses praegu pigem järelsörkija rollis, ent meil on suur potentsiaal seda parandada. „Seda on kindlasti võimalik Eestis kiiremini teha. Me oleme nii väikesed, et meil on üsna pea võimalik näidata, et me riigina saame paremini hakkama kui mõni teine.“ Ta usub, et Euroopa keskmisest parem olemine ei ole meie jaoks võimatu. „Meil on vaja ühte head näidet, et see on võimalik, ja siis ei ole enam ühtegi takistust, miks kõik ei usuks, et see on võimalik.“