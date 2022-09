Euroopa säästva arengu nädal tuletab meelde, et meil on ainult üks planeet

Praeguseks on teada antud säästva arengu nädala lehele ligi 70 põnevate ürituste korraldajat. Lehel on registreeritud kõige enam tervisespordiüritusi, kuid lisatud on ka mitmeid looduskeskkonna ning kliimateemalisi üritusi.

Üritusi seinast seina

Säästva arengu eesmärgid panustavad paljudesse teemadesse, alates vaesuse vähendamisest kuni rahvusvahelise arenguabi pakkumiseni. Globaalset ebavõrdsust leevendava Eesti organisatsiooni Mondo ja Avatud Eesti Fondi vedamisel on 29. septembril toimumas XXV Avatud Ühiskonna Foorum teemal „Kliimamuutused ja ränne“ ning 30. septembril noorte kliimaüritus „Inspired!“.

Teadus- ja ärilinnakus Tehnopol, mis toetab maailmamuutvat innovatsiooni ning tehnoloogiaettevõtlust, toimub Euroopa säästva arengu nädala raames mitmeid üritusi, näiteks 23. septembril toimus „Rohehommik – Kuidas muuta enda äri kestlikuks?“. Järgmisena on plaanis 4. oktoobril toimuv Innovatsiooniliidrite Klubi korraldatav üritus „Iduettevõtte-suurettevõtte matchmaking 4: Rohepööre ja jätkusuutlikkus“ ja 26.-27. oktoobril toimuv rohetehnoloogia aasta tippsündmus GreenEST Summit, mille üheks korraldajaks on Tehnopol.

Mis on säästev areng?

Diana Tamm MTÜ Mondost sõnastab säästva arengu järgmiselt: „Mondo töötab 12 riigis üle maailma ja ka Eestis. Meie jaoks on säästev areng ennekõike täna allpool toimetulekupiiri elavate kogukondade jaoks võimalus saavutada inimväärne elu, toiduturvalisus, ligipääs kvaliteetsele haridusele ja tervishoiule. Pidades silmas kliimakriisi ja elurikkuse kadu peaks lääneriikide jaoks aga eesmärk olema pigem kasvu pidurdamine ja isegi kokkutõmbamine, et mahtuda Maa tegelike ressursside piiresse ja õppida elama „piisavuses“. Säästva arengu nädal tuletab meile kõigile loodetavasti meelde, et meil on ainult üks planeet.“

