Kliimaneutraalne ülikool on erakordne, aga mitte võimatu

Aga mitte ainult. Olulisel kohal on ka säästva arengu, ringmajanduse ja kliimaneutraalsuse lõimimine ülikooli õppesse ja teadustöösse. Tänavu kevadest on TalTechi üliõpilastel võimalik osa saada üleülikoolilisest interdistsiplinaarsest ainest „Sissejuhatus ringmajandusse“; alustas ka uus magistriõppeprogramm „Rohelised energiatehnoloogiad“, mis keskendub päikese-, tuule- ja vesinikutehnoloogiate tutvustamisele. See õppekava on meie esimene rohepöördesse otseselt panustav kava, aga mitte viimane. Interdistsiplinaarsus, koostöö, meeskonnatöö, kriitiline mõtlemine ja paindlikkus töötada eri valdkondade inimestega on jätkusuutliku arengu oskustena osa roheoskustest ja tuleviku tööoskuste suured märksõnad, mille toovad välja ka Kutsekoja OSKA raportid. Tööturg nõuab niisuguseid oskusi juba täna. Näeme aga, et ülikooli astuvate noorte jaoks on jätkusuutlikkus väga selge väärtus ning ülikool täiendab neid arusaamu.

Tehnikaülikooli enda süsinikjalajäljest suurimad osad on seotud hoonete ja liikuvusega. Üks meie väljakutseid on see, et Tehnikaülikooli hooned on rajatud monofunktsionaalsena ja efektiivset ruumikasutust on väga keeruline saavutada, kuna ligi 30% kogu pindalast on koridorid, tehnilised ruumid jmt. Energiakasutusest tekkiva jalajälje vähendamiseks oleme tegelenud lisaks ülikooli ruumide energiatõhusamale kasutusele ka hoonete endi energiatõhususega, sh kohapealse ja välise taastuvenergia osakaalu suurendamisega. Näiteks on töös vabade katuste katmine päikesepaneelidega, oleme sõlminud kokkuleppe Eesti Geoloogiateenistusega maapõueenergia katsejaama loomiseks ja kasutuselevõtmiseks Mustamäe kampuses. Uurime ka paremaid siseruumi kasutuse mustreid, ruumide ehituse ja renoveerimise otsustele annab kaalu nii jalajälje vähendamine kui ka sisekliima parandamine ja tootlikkuse tõus ehk kasutajasõbralikum ja suuremas kasutuses olev ruum.