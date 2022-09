6 nippi, kuidas vihmavett nutikalt ära kasutada

Vanaemasid tuleks kuulda võtta ja ka omas kodus ning miks mitte kontorimajas sademevett koguma hakata. Vihmavesi on „pehmem“ kui kraanivesi, see ei tekita katlakivi ja lisaks aiale saab seda mujalgi mitut moodi kasutada.

Jah, Eestis ei ole otseselt veepuudust, kuid kuumadel suvedel langeb veekogude ja põhjavee tase mõnel pool sedavõrd, et kaevud jäävad kuivaks ja omavalitsused keelavad joogiveega aiamaa ja muru kastmise.

Vabalt saadaolev joogivesi on varandus, mille tegelikust tähtsusest saame aru siis, kui seda enam ei ole. Luksus kasta joogiveega aeda, pesta pesu, lasta seda lihtsalt vetsupotist alla on suures pildis raiskamine.

Erinevad viisid vihmavee kogumiseks

Eramajas ja väiksemas kontorimajas on vihmavee kogumiseks mitmeid vähem moodsaid ja kaasaegseid mooduseid.

● Kõige lihtsam kogumise viis on panna vihmaveetoru alla veetünn ja kogunev vesi aias ära kasutada. Miinuseks on kogumisnõu avatus, vee liigse soojenemise, külmumise ja saastumise oht.

● Teine variant on kaevata tünn maa sisse, siis ei riiva see silma ja on ilmastiku eest kaitstud.