Eesti riigi sõnum: põlevkivielekter ei kao niipea kuhugi. Mis juhtus õiglase üleminekuga?

„Rohepöörane“ saatejuht Madis Vasser kommenteeris, et kui ühel hetkel on börsihind tänu taastuvenergiale kaks eurot, mõtlevad universaalpaketi omanikud: „mis tünga mulle tehti?“. Saatejuht Mart Valner täiendas, et kui inimesed saavad aru, millist kasumit põlevkivielektri tootjad teenivad, hakkab see tohutult nende õiglustunde pihta.