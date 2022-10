„Elektroonilised jäätmed on kõige kiiremini kasvav prügiliik.“ Kas tead, kuhu viia kappi seisma jäänud nutiseadmed?

Euroopas on igas kodus keskmiselt 72 elektri- ja elektroonikaseadet, millest 11 on katki või pole enam kasutusel

„Elektroonilised jäätmed on kõige kiiremini kasvav prügiliik ning oluline on kõikide teadlikkus ja panus, et seda vähendada,“ ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. „Kuusakoskis oskame vanaelektroonika õigesti ümber töödelda ning seetõttu kutsume kõiki oma kodu või kontor selle pilguga üle vaatama, et vedelema jäänud kasutud elektroonikaseadmed kokku koguda, need Kuusakoski kogumispunktidesse ära tuua ja seeläbi võita kampaania käigus ka erinevaid auhindu.“ Telia on Nutijahist osavõtjatele pannud välja auhindu 1000 euro väärtuses Telia e-poest.