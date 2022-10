JÄRGMINE PÕLVKOND | Põlevkivienergia tootmine käib eestlaste tervise ja tuleviku arvelt

Ärevas olukorras, kus kasvavad energiahinnad ning on oodata külma talve, on Eesti poliitikud asunud taas valjult põlevkivi energiaallikana toetama. Investeeringud põlevkivi tööstusesse on uus normaalsus. Samal ajal räägitakse teise suupoolega sujuvalt rahva tervishoiust ja rohepöördest. Kahjuks tuleb tõdeda, et reaalses maailmas saastavat tööstust, pikka iga ja elutervet keskkonda korraga ei saa.