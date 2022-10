Kultuurne kontor sordib ka jäätmeid

„Me elame ajastul, kus targemalt käitudes suudame ja ka suudame suure osa materjalidest uuesti ringlusse suunata – oleks vastutustundetu need materjalid põletada või lihtlabaselt maasse kaevata. 21. sajandil võiksime olla suutelised mõistma, et meie enda tekitatud jäätmed on ka meie enda vastutus,“ ütles Harkmann resoluutselt. Tema sõnul on eesmärk võtta kasutusele materjalidena nii palju jäätmeid kui võimalik. „Toidujäätmeid on võimalik ringlusse suunata sajaprotsendiliselt – kui neid kodudes eraldi kogutakse. Metalli ja klaasi puhul samuti on ringlussevõtt samuti ligi 100% kui me mõistaksime, et neid ei tohi panna olmejäätmete sekka.“