Prügi ei ole olemas!

Siiski on eituses ka terake tõtt: hetk enne seda, kui viskad midagi prügikasti, oli see toode veel Sulle vajalik. Sa sõid seda, säilitasid ja hoidsid selles toitu, kasutasid seda majapidamises või pakendasid ja kandsid sellega toitu, riideid ja mänguasju.

Ütleme, et sa ei vaja neid asju enam ja viskad selle kõik kokku: liiga pruuni banaani, kilekoti, juustupaki, katkise soki, kaerahelveste karbi, herneste konservpurgi ja klaasist majoneesipurgi. Nüüd, seal ühes ämbris koos, on see tõesti prügi, sest banaanikoor muutub paari päevaga lägaks ning lägaseks muutuvad ka kott, sokk, purgid ja karbid. Sellise sodi, tarbetu prügi väljavaated on heal juhul põletusahi Irus, halval juhul ladestusala ehk prügimägi Jõelähtmel või mõnes muus Eesti kohas (neid on kokku Eestis viis).

Aga tegelikult on sellest äraviskamise hetkel prügi ainult see katkine sokk (on tõesti kahju, et me inimkonnana ei ole suutnud leida veel häid lahendusi tekstiilijäätmete ringlussevõtuks). Klaas-, metall- ja paber- ja plastiktooted on aga materjal, mida on võimalik ringlusse võtta. Niisiis, me ei peaks mitte „sortima prügi“ – banaanikoortest ja muust biolagunevast midagi vajalikku välja noppima – vaid liigiti koguma seda, mis jääb üle – materjale.

Kui ei ole prügi, ei ole ka prügikasti

Tänases majandusolukorras näeb ja tunneb igaüks ehk ka omal nahal, mis on materjalide puudus ning et kõige lihtsam lahendus nende puudusele ongi uuesti ja uuesti kasutamine. Sõna prügikast kasutamine selles mudelis tundub kummaline, sest tegelikult peab meil olema sortimiskapp või sortimiskeskus – see tähendab minimaalselt kolme-nelja eri kasti/kotti/korvi eri materjali- või jäätmeliigi jaoks.

Kui tituleerime enda jaoks mittevajalikke asju liiga kiiresti prügiks, peame me tegelema ka nende käitlemisega – see on kulukam, aga ka keskkonnavaenulikum kui jäätmete materjalina ringlussevõtt. Meile kõigile. On aeg hakata mõtlema ja rääkima jäätmete/materjalide liigiti kogumisest, mitte prügisortimisest.