EKRE blokeerib plastprügi vähendavat seadusemuudatust. Õnnestumise korral võib Eestit oodata trahv

Eelnõu eesmärk on vähendada ja vältida ühekordseid plasttooteid.

12. oktoobrini said riigikogu liikmed esitada muudatusettepanekuid eelnõule, mille eesmärk on vähendada ühekordsete plasttoodete mõju keskkonnale. EKRE ridadesse kuuluvad riigikogu liikmed esitasid eelnõule täpselt 300 muudatusettepanekut. Eestil on juba kaelas rikkumismenetlus, kuna oleme muudatuse ellu viimisega venitanud. Mida kauem protsess venib, seda suurema tõenäosusega ootab Eestis trahv.