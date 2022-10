Loodus annab tagasilöögi: üleujutused üle maailma Austraaliast Venezuelani

Enamik mõjutatud osariikidest asuvad riigi kagu ja põhja-kesk osas, kus sajad kogukonnad on muust riigist eraldatud ilma ligipääsuta toidule, puhtale veele ja kütusele. „Mõndades kogukondades, eriti maapiirkondades, magavad inimesed nüüd kanuudes, milles nad ka ringi liiguvad,“ ütles Bayelsa osariigi kuberneri eriassistent Yeri Dekumo, kelle osariik on üks raskelt pihtasaanutest.

„Suures ulatuses on enamik Nigeeria jõgede lammidest valesti majandatud ja neid pole prioritiseeritud,“ ütles Nigeeria Loodushoiu Fondi projektijuht Adedamola Ogunsesan. „Varajane hoiatussüsteem ei ole arvestanud, kuidas me reageerime üleujutusele. Ei olnud ühemõttelist teavet evakuatsiooni protseduuridest ja ohutuse tagamisest.“

Süüdistatud on mitmeid tegureid, nagu riigi maakasutusplaani ja katastroofikorraldust, valitsuse tegevusetust ning kliimataristusse tegemata investeeringuid. Kliimakriisi tulemuseks on ettearvamatud ja tugevad sademed.

Nigeeriat on haaranud riigi jaoks kümnendi suurimad üleujutused, mis mõjutavad vähemalt pooli osariike ja tappes enam kui 600 inimest, samas kui üle miljoni on olnud sunnitud riigisiseselt ümberasuma.

Aina soojenevas maailmas muutuvad tõenäoliselt sagedasemaks sellised üleujutused, mida on tänave nähtud Austraaliast Nigeeriani. „Me oleme pidanud loodusega sõda ja loodus on andmas tagasilööki ja tegemas seda laastaval viisil,“ tõdes Guterres septembris peale Pakistani külastamist.

Teadlased on öelnud, et äkküleujutused on saamas probleemiks mõndades riikides, kus tugevad vihmavalingud põhjustavad kõike pahameelest hävinguni. Mõned kohad pendeldavad tõsise põua ja äkiliste vihmahoogude vahel, kõrgendades riski mudalaviinideks ja muudeks ahelreaktsioonideks.

Nigeeria president Muhammadu Buhari pole oma riigi poole pöördunud ajast, kui üleujutused neli nädalat tagasi hakkasid. Samuti pole välja kuulutatud hädaolukorda. Nigeeria ilmateenistus on hoiatanud, et riik peaks valmistuma rohkemateks üleujutusteks.

Kord-sajandis-üleujutus tabas osa Austraaliat 11 aasta sees teist korda

Sel kuul on Austraalia kaguosa tabanud tugev vihm, mis on sundinud tuhanded inimesed oma kodudest pagema. Üleujutused on mõjutanud vähemalt 16 jõge New South Walesi ja Victoria osariikides ning Tasmaania saarel.

Jõgede üle kallaste tõusmised on üleujutanud Melbourne'i läänepoolsed äärelinnad, samas kui inimesed mujal näevad vaeva kariloomade evakueerimise, kraavide kaevamise ja kinnisvara liivakottidega kaitsmisega.

See on teine kord 11 aasta sees, mil linna elanikud on pidanud valmistuma kord-sajandis üleujutuseks.

Victoria osariigi põhjapoolses linnas Echucas, mis asub kolme jõe kohtumiskohal, valmistuvad elanikud üleujutuseks, mida prognoositakse olevat 150 aasta rängim. Nad loodavad, et 2 kilomeetrine ajutine mullavall kaitseb kesklinna tõusvate vete eest.

Teine Victoria osariigi linn, Kerang, valmistub muust riigi äralõikamiseks kuni kaheks nädalaks. See on teine kord 11 aasta sees, mil linna elanikud on pidanud valmistuma kord-sajandis üleujutuseks.

Sajad teated räägivad kohalikest metsloomadest, kes on üleujutuste küüsi sattunud. Nii on ilmunud videomaterjali nii kängurutest, kes hüppavad läbi tumeda vee, emudest kahlamas läbi uppunud aia kui ka sipelgasiillasest, kes püüab hulpida plastpudelil.

Üleujutused on põhjustanud tugev vihm aladel, mille veehoidlad on täis ja pinnas ikka küllastunud kahest aastat märgadest La Niña suvedest. Esimest korda kümnendite jooksul on mõned tammid oma viimsel piiril. Sydney koges oma kõige märjemat jäädvustatud aastat ning teistes regioonides on purustatud sajandivanune oktoobri vihmarekord. Melbourne'is sadas 7. oktoobril ühes tunnis maha pool nende kuu keskmisest vihmast.

Kriis tabas pool aastat peale seda, kui üleujutused laastasid osasid idarannikust Queenslandis ja New South Walesi põhjaosas.