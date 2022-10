Kanguri sõnul on kõige murettekitavam tulemus see, et inimeste jaoks on huvi keskkonnateemade vastu vähenenud. „Mõneti on see arusaadav, sest meil on käimas sõda ja inimesed muretsevad läheneva talve pärast. See läheb ka kokku teooriaga, et oma põhivajaduste rahuldamise pärast ollakse rohkem mures kui keskkonna pärast. Samas, meie põhivajaduste rahuldamine sõltub kõige enam meid toetavast keskkonnaseisundist, selle seose mõistmiseks ongi meil vaja keskkonnateadlikkust.“