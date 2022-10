VIDEO | Britid protestivad koogi ja supiga. Eesti aktivist: peame ka hakkama suppi loopima

Oktoobri algusest saadik on Suurbritannia kliimaaktivistid „Just Stop Oil“ ühendusest protestinud selleks, et riigi valitsus lõpetaks fossiilkütustesse investeerimise. Kõige enam on neist avalikkuse tähelepanu köitnud Vincent van Goghi miljoneid väärt „Päevalilled“ maalile supi viskamine, mis on saanud ka ohtralt kriitikat.