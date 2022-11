Üleujutused on Eestiski võimalikud

Kuidas valmistuda võimalikuks üleujutuseks?

Keskkonnaministeeriumi kodulehele märgitud nimekirjast Eesti riskipiirkondade kohta võib leida sisuliselt kõik suuremate veekogude ääres paiknevad asulad: Kuressaare ja Kärdla ning Tallinna madalamal asetsevad mereäärsed linnaosad (Haabersti, Põhja-Tallinn, Kesklinn ja Pirita) ning Pärnu ja Tartu. Kuna Eesti asub võrdlemisi lamedal maalapil, tekib üleujutuse risk nii meretaseme ja jõgede veetaseme tõusu kui ka sagedasemate vihmahoogude tõttu. Kanalisatsioon ei suuda kogu vett vastu võtta ja see valgub tänavatele. Üleujutusriskiga piirkondi näeb maa-ameti geoportaalis.

Kõige tõhusam vahend üleujutuste vältimiseks ja riskide vähendamiseks on planeerimine. Üks võimalus on kohaliku omavalitsuse menetleda üld- ja detailplaneeringud, mille kaudu saab suunata, kus ja millistel tingimustel on võimalik ehitada. Oluline on ehitiste ja rajatiste asukoht ja ehituslahenduste valik – et üleujutuste mõju ei võimenduks ja ehitused oleks võimalikele üleujutustele vastupidavad. Madalatele rannikualadele ja jõeäärsetele lammialadele ei ole soovitatav ehitada. Juhul kui ehitada, siis on oluline määrata hoonete esimese korruse ja tehnovõrkude kõrgus, mis tagab elanike ja vara ohutuse. Maaomanikel, ettevõtjatel ja arendajatel on mõistlik järgida planeeringute piiranguid ja planeerimisel kaasata vastavaid eksperte. Vastasel juhul võib vigade parandusega kaasnev majanduslik ja maineline kahju kujuneda suuremaks, kui olnuks sobiva asukoha ja ennetusmeetmete valimine.

Elanikel on oluline olla teadlik, kui saabumas on tugev ja kestev vihmasadu ning millise veetaseme korral on majapidamine ohus. Kõrge veetaseme tekkimiseks peab langema kokku mitu ebasoodsat tingimust – suurimaks mõjutajaks on sagedased tsüklonid, millega kaasneb ulatuslik paduvihm, aga ka näiteks kevadised suurveed, mis suruvad jõgesid üle kallaste. Kui kõrgest veetasemest tingitud üleujutusi on võimalik prognoosida, siis vihmasadude tagajärjel tekkivat üleujutust on raske ennustada.