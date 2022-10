Riikide tahtmatus tegutseda ähvardab meie kõigi tulevikku

„See raport ütleb meile kalkides teaduslikes väljendites, mida loodus on meile väljendanud terve tänavuse aasta surmavate üleujutuste, tormide ja raevukate põlengutega: me peame lõpetama oma atmosfääri kasvuhoonegaasidega täitmise ja tegema seda kiiresti,“ ütles Inger Andersen, UNEPi tegevdirektor. „Meil oli võimalus teha astmelisi muudatusi, ent see aeg on läbi. Ainult igakülgne meie majanduste ja ühiskondade muutmine saab meid päästa kiirenevast kliimakatastroofist.“

Raisatud aasta

Raport leiab, et vaatamata kõigi mullusel Glasgow kliimakonverentsil (COP26) osalenud riikide tehtud otsusest riiklikult kindlaksmääratud panuseid (NDC) tugevdada ja mõnede riikide uuendustest on areng olnud haledalt aeglane. Tänavu esitatud panused eemaldavad 2030 aastaks ennustatud ülemaailmsetelt heidetelt vaid 0,5 gigatonni CO2 ekvivalenti ehk vähem kui ühe protsendi.

Selline arengu puudumine jätab maailma sööstma temperatuuritõusu poole, mis on kõvasti üle Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgi ehk tublisti alla 2°C ja eelistatult isegi 1,5°C. Tingimusteta NDCd aitavad kliimasoojenemist üle sajandi pidurdada 2,6°C kraadini vaid 66% tõenäosusega. Tingimustega NDCdega ehk nendega, mis on sõltuvad välisest toest, langeb number 2,4°C kraadini. Praegused meetmed üksinda tähendaks 2,8°C tõusu temperatuuris, tõstes esile lubaduste ja tegevuste vahelise lõhe tagajärjed.

Iga murdosa kraadist loeb haavatavatele kogukondadele, liikidele ja ökosüsteemidele ning igaühele meist. Inger Andersen

Parimal juhul, mis tähendab tingimusteta NDCde täielikku kohaldamist ja lisanduvaid kliimaneutraalsuse eesmärke, tõuseks temperatuur 1,8°C, mis tähendab, et lootust siiski on. Siiski pole see stsenaarium praegu usutav, kui võtta arvesse erinevust praeguste heitmete, lühiajaliste NDC eesmärkide ja pikaajaliste kliimaneutraalsuse eesmärkide nimel.

Vajalikud on enneolematud kärped