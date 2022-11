Ringmajanduse ekspert: enamik väärtuslikke metalle läheb raisku

| We Don't Have Time

Ringmajanduse ekspert Anders Wijkman lükkas ümber seisukoha, et ringmajandus on vaid ümbertöötlemine. Tema sõnul on oluline muuta kogu majandussüsteemi ning peamist rolli mängivad selles ikkagi poliitika suunajad. Nii leidis ta näiteks, et peaksime vähendama tööjõumakse, maksustama loodusressursside kasutamist ning ettevõtted peaks pakkuma teenuseid, mitte tooteid.