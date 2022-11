Alar Karis: praegu on õige aeg, et valida tark tee kliimamuutuste leevendamiseks

Iga riigi panus loeb

„Kliimamuutuste mõjud ei tunne riigipiire. Selleks, et hoida planeedi temperatuuri tõus 1,5 kraadi piires, tuleb igal riigil anda oma panus, eriti peavad rohkem tegema maailma suuremad majandused. Praegu näitavad prognoosid, et ilma lisapingutusteta see ei õnnestu,“ sõnas president Karis. „Meie teadlaste ja ettevõtjate koostöös on palju kasutamata võimalusi, et Eesti saaks teha rohepöördest endale konkurentsieelise. Targa rahvana peame olema nutikad ning väljakutsed võimalusteks pöörama,“ lisas riigipea.