Keskkonnaminister toetab ideed e-sigaretid keelata. „Ühekordsed tooted on keskkonna mõttes vale valik“

Kui Peep Peterson viitas keelamisest rääkides nende massilisele tarvitamisele just koolinoorte seas, siis Madis Kallas tõi juurde ka ühekordsete toodete ohu keskkonnale. „Pooldan ära keelamist, sest ühekordsed e-sigaretid on kahjulikud nii meie inimeste, eelkõige laste, tervisele kui ka keskkonnale. Kõik ühekordsed tooted, mille Eestis kasutusele võtame, on keskkonna mõttes vale valik,“ rääkis Kallas.