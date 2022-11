Mis on Fermi Energia juhi hinnangul tuumajaama kolm miinust?

Saates jõuti ka põlevkivienergeetika temaatikani. Saatejuht Mart Valner viitas, et Kalev Kallemets on teinud oma doktoritöö teemal, miks põlevkivienergeetika ei ole jätkusuutlik. Kallemets selgitas, miks ta nii arvab: „Põletame miljoneid tonne kivi, mille kütteväärtus on nigel, aga mineraalse aine sisaldus 50%. Võrdluseks kivisöel on see sisaldus 10%. See tähendab, et põletame koos põlevkiviga palju lupja. See on räige raiskamine, see on sama hea kui kütta ahju märja puuga. Kui vaadata, milline elektri- ja õlitootmine peaks maailmas kinni minema, siis põlevkivi on absoluutselt esimene. See on kõige suurema keskkonna jalajäljega, kõike suuremate riskide ja kapitalikuluga.“