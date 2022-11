Kliimanoor: Eesti lühinägelikkus kliimamuutuse osas maksab meile valusalt kätte

Nii nagu tugevdame oma julge- ja valmisolekut kriisiks Ukraina sõjast lähtuvalt, peaksime tegema ka kliimamuutusele mõeldes. Ka mõte sõjast Ukrainas tundus võimatu, kuni jõudis kätte 24. veebruar. Miks otsustame silmad planeediga toimuva ees kinni pigistada ja mõelda, et kliimamuutus on kusagil kaugel ja määratus tulevikus? Kliimakriis on käes ja võtab aasta-aastalt planeedi üle aina enam võimust, sest otsustajatel ei ole huvi seda ohjata.