INTERVJUU | Madis Kallas: kui ülejäänud riigid Euroopa eeskuju ei järgi, tõuseb kraadiklaasi näit katastroofiliselt

Eelmisel aastal leppisid maailma riikide juhid ÜRO 26. kliimakonverentsil (COP 26) kokku, et võtavad eesmärgiks hoida ülemaailmne soojenemine alla 1,5 kraadi – niimoodi on võimalik säästa maailma kliimamuutuse kõige rängematest mõjudest ja tagajärgedest. Tänavusel konverentsil COP 27 osalenud Madis Kallas on seisukohal, et soojenemise 1,5 kraadiga piiramine ei ole realistlik, kui kõik maailma riigid ja piirkonnad ei ole sama ambitsioonikad nagu Euroopa Liit.