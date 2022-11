Madis Vasser: jalgpalli MMi tekitatud kahju hüvitamiseks peaks Katar džungli ehitama

Sel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, et Kataris toimuv jalgpalli MM haiseb laastava keskkonnamõju järele. „Rohepöörane“ saatejuhid Mart Valner ja Madis Vasser arutasid samuti suurürituse jalajälje üle, juhtisid tähelepanu asjaolule, et sõltumatute hindajate arvates on MMi emissioonide hulk tunduvalt suurem kui FIFA ise on välja toonud. Vasser hinnangul peab Katar džungli istutama, et tekitatud emissioonid oleks võimalik kompenseerida.