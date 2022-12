KIK: kohalikud omavalitsused ootavad riigilt pikaajalist keskkonnaplaani

Suur hulk omavalitsusi alustas sel suvel KIKi ja Euroopa Majanduspiirkonna programmi toel kliima- ja energiakavade koostamisega, mis valmivad ühise metoodika ja alusandmestiku põhjal. Aktiivsematel on esimesed kavad juba valmiski. Paraku on pooltel omavalitsustel selle koostamine alles ees ning eriti tasub neile teemadele tähelepanu pöörata Järva-, Põlva-, Valga-, Rapla- ja Viljandimaal.

Esimesed Eesti omavalitsused tegid oma kliima- ja energiakavad juba mõned aastad tagasi. Kava alusel on võimalik edaspidi kliima- ja energiaküsimusi süsteemsemalt käsitleda ning tulemuslikkust jälgida. Tartu, üks tublimaid roheteemade edendajaid, plaanib tänaseks juba oma esimese kava ajakohastamist, mis kiirelt muutuvas maailmas on loomulik ja mõistlik. Kava ei pea olema seitsmeaastaku plaan riiulis, vaid praktiline ja ajakohastatav alus tegutsemiseks.

Tänavu toimusid kohalike omavalitsuste kliimamuutuste ja energiajuhtimise töötoad, et suurendada ametnike teadlikkust ja võimekust, vahetada kogemusi, parandada analüütilist võimekust ning kujundada ühtset tulevikuvaadet nendel teemadel. Töötubades osalejad kinnitasid, et tunnevad, et viimastel aastatel on oluliselt kasvanud neile pandud ootus roheteemadega tegelemiseks. Seda nii eeskuju ja isetegijana kui ka kogukonna ja ettevõtete partneri ning arengu nügijana, vahel ka konfliktide lahendaja ja arengutega kaasatulijana. Selle kõigega terviklikult pihta hakkamiseks tasub esmalt teha plaan koos investeeringute vajadustega. Erinevate rahastajate vaates annab läbimõeldud tegutsemine juurde selgust ja usaldust.

Täna on kohalikel omavalitsustel keskkonnateemadega tegelemisel üheks oluliseks ajendiks energiasääst ja sellega kaasnev rahaline kokkuhoid. Nii on rohe-eesmärkide seostamine hea elukeskkonna ja avalike teenustega jäänud laiemalt tagasihoidlikuks. Reeglina seostatakse keskkonnavaldkonda seadustest tulenevate kohustustega, nagu jäätmekorraldus, joogi- ja reoveevarustus või teede korrashoid ja lumekoristus. Suuremate investeeringute tegemisel kiputakse olude sunnil lähtuma sellest, mille jaoks saab riigilt toetust.

Oluline on koostada kavasid ühtsetel ja riiklikult kokkulepitud alustel.

Kliima- ja energiakava võib olla tehtud nii maakondlikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil. Näiteks on Tartu maakonna kava koostatud kahetasandilisena - see koosneb nii maakonna kui ka iga selles asuva omavalitsuse plaanidest. Selline terviklik lähenemine on mõistlik, sest ühiste suuremate teenuste tagamisel on oluline omavalitsuste koostöö. Seda nii ühistranspordi ja jäätmemajanduse korraldamisel, ent sõltuvalt maakonnast ka kaevandustegevuse, ettevõtluse ja turismi puhul.

Loomulikult ei jäta riik nendel teemadel kohalikke omavalitsusi üksi. Keskkonna- ja kliimakavade koostamise kõrval korraldasimegi juba eelpool mainitud töötoad. Näeme, et selle protsessi läbimine on aidanud omavalitsustel paremini mõista oma lähteolukorda ja kasutada keskkonnaandmeid, hinnata kliimamuutuste ning rohepöörde vajadusi ja võimalusi, aga ka riske. Ka uuel struktuuritoetuste rahastusperioodil on tulemas omavalitsustele abi kavade koostamiseks ja seal plaanitud tegevuste elluviimiseks. Küll aga on oluline koostada kavasid ühtsetel ja riiklikult kokkulepitud alustel.

Elukestev õpe pole ainult sõnakõlks

Paljudel omavalitsustel, eelkõige väiksemates maapiirkondades, ei ole piisavalt inim- ja finantsressursse, et palgata eraldi keskkonna- ja kliimateemadega tegelev spetsialist. Nende valdkondadega seonduvad ülesanded kuuluvad arendusinimese tegevuste hulka või on jagatud mitme spetsialisti vahel, kes pigem tegelevad traditsiooniliste keskkonnateenuste korraldamisega, nagu jäätmekorraldus, heakord, lumekoristus või tänavaaukude parandamine.

Lisaks on kohati madal teadlikkus energiatõhususe, uudsete taastuvenergia ja ringmajanduse lahenduste leidmiseks. Seetõttu vajabki omavalitsuste töötajate ning ka juhtkonna teadlikkus ja kompetentsid kliima- ja energiateemadega tegelemiseks pidevat täiendamist ning ülikoolide vastavate õppekavade uuema vaatega kujundamist.

