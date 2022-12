EPL PRANTSUSMAAL | Maailma rannikualad kaovad ühes inimeste kodudega. Ohus on ka Tallinna küljealune piirkond

Alles hiljuti ehmatas avalikkust Pärnumaal ühe pere koduhoovis toimunud varing, mille tõttu kadus osa nende koduhoovist jõkke. Kuigi selle maalihke põhjustasid puurimistööd, on Prantsusmaal ainuüksi Saint-Jean-de-Luzi rannikul viimase paari aasta jooksul toimunud mitu varingut. Ranniku erosiooni tõttu on riigis ohus hinnangute järgi 50 000 majapidamist ja üks viiendik kogu riigi rannikualadest. Kohaliku kliimaaktivisti Gregory sõnul ei saa ranna lähedal asuvaid elamuid müüa, sest keegi ei osta neid. Ta lisas, et omanike ainus võimalus on seal edasi elada, kuni see on turvaline.

Eestis me neid ohte omal nahal veel ei tunne, aga see ei tähenda, et oleksime nende eest kaitstud. Rannikugeoloog Hannes Tõnissoni sõnul ohustavad muutuva kliima tõttu Eestit kõige tugevamini üleujutused – enim Pärnut ja Haapsalu ning Tallinna külje all paiknevat Tiskret. „Tiskre ja Haapsalu puhul on põhjus selles, et need on ehitatud madalale alale, Tiskre lausa orgu. Pärnus on aga maakerge minimaalne, mistõttu igal väikesel veetaseme muutusel on suur mõju,“ selgitas Tõnisson.

Kliimamuutuse mõjud ei piirdu aga üksnes Prantsusmaaga, kõik maailma rannikualad on ohus. ÜRO hinnangute järgi tabab sarnane saatus nagu Antonyt 2030. aastaks poolt maailma rahvastikku, sest need inimesed elavad rannikualadel, mida ohustavad üleujutused , tormid ja tsunamid. Esimesena said pihta Vaikse ookeani saareriigid, nagu Tuvalu ja Fidži, mille ümber tõuseb ookeani veetase kaks korda kiiremini kui mujal. Samal ajal on väikesed saareriigid kliimamuutuses tunduvalt vähem süüdi kui rikas tööstusriik Prantsusmaa.

Maatükk, kuhu ta on rajanud oma kodu- ja töökoha, asub veepiirist vaevu 20 meetri kaugusel. Piirkonnas tehtud uuringute järgi teab Antony, et veerand sajandit hiljem peaks meri algama sealt, kus paikneb praegu tema koduni tulev sõidutee. Ta ei plaani oma kodukohast lahkuda enne, kui seal elamine muutub ohtlikuks.

Võitlemise asemel kohanetakse

Probleem on Prantsusmaal suuresti tähelepanuta jäänud. Näiteks Antony kodulinnas Saint-Jean-de-Luzis on keelatud randa püsivaid restorane rajada, sest see kiirendab erosiooni, kuid ettevõtjaid see ei peata. Antony sõnul ei ole söögikohtade omanikud huvitatud looduse kaitsmisest, vaid ainult kasumi teenimisest.

Prantsusmaa kliimaaktivisti Gregory hinnangu järgi on ka Saint-Jean-de-Luzi elanikel kliimamuutusest ükskõik. „Nad kasutavad autosid isegi selleks, et läbida ühekilomeetriseid vahemaid,“ märkis ta. Peamine põhjus on tema arvates selles, et muutused, nagu merevee taseme tõus ja erosioon, on liiga aeglased, et inimestes hirmu tekitada.

„Eestis ei tegele otseselt mitte keegi nende ohtudega, mida muutuv kliima meie rannikualadele kaasa toob.“

Ka Eestis on see teema suurema tähelepanuta jäänud. „Eestis ei tegele otseselt mitte keegi nende ohtudega, mida muutuv kliima meie rannikualadele kaasa toob. Näiteks, kui Eesti kindlustusseltside liidu (EKL) eestvedamisel üleujutusalasid kaardistati, ei olnud vaja kliimamuutuse mõjudega arvestada, sest tollane direktiiv seda ei nõudnud,“ rääkis rannikugeoloog Hannes Tõnisson. Kaart loodi peamiselt kindlustusseltside enda portfellide riskide hindamiseks, kuid mõned seltsid kasutavad seda ka kindlustuslepinguid hinnates, selgitas liidu kahjuennetuse valdkonna juht Ülli Reimets. „Pidime kaardi tellima TalTechi ja TLÜ teadlastelt, sest üle-eestilised andmed puudusid,“ märkis ta. Reimets tõstis esile, et analüüsi kohaselt on kõikides Eesti maakondades hooneid, mis jäävad vähemalt korra saja aasta jooksul mõne üleujutuse alale.

Prantsusmaal on siiski juba mõned üksikud omavalitsused, nagu näiteks Saint-Jean-de-Luz, kellel on konkreetne plaan probleemsete rannikualadega tegelemiseks. Linn on üks riigi 126 paigast, mida rannikuerosioon kõige rohkem ohustab. Kohaliku kliimaaktivisti Gregory sõnul katsetab linnavalitsus uut meetodit. „Sajandeid on prantslased ehitanud müüre, et linnu mere eest kaitsta. Nüüd on poliitikud lõpuks aru saanud, et müürid ei aita,“ ütles ta.