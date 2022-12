Teeme Ära juht hoiatab: Eesti riiki ja ettevõtteid ähvardavad trahvid

Eelmisel nädalal avalikustas Euroopa Komisjon peagi jõustuva pakendite ja pakendijäätmete määruse eelnõu. „Uute reeglite keskne põhimõte on, et prügis lõpetavate ühekordsete pakendite kasutamine saab otsa ja samm-sammult peavad kõik Euroopa ettevõtted minema üle korduskasutatavatele pakenditele,“ selgitas määruse ettevalmistamises osalenud Teeme Ära Sihtasutuse juht Kadi Kenk.

Ei ole mõistlik toota pakendeid, kasutada neid ühe korra ja siis üles sulatada. Kadi Kenk

Kenki sõnul on tegu märgilise otsusega, sest Euroopa Liidu tasandil on loobutud kuluka ja keskkonnale kahjuliku ümbertöötlemise poole püüdlemisest ning võetud suund uute pakendite tootmise vähendamisele. „Ei ole mõistlik toota pakendeid, kasutada neid ühe korra ja siis üles sulatada. See raiskab raha ja energiat ning saastab loodust. Palju odavam ja loodussõbralikum on toota pakendeid, mis tagastatakse, pestakse ja kasutatakse sadu kordi. Nüüd on kogu Euroopa Liit otsustanud, et see saabki üldreegliks,“ selgitas Kenk.

Teeme Ära juht selgitas, et uus määrus on ambitsioonikas, aga realistlik, sest uued reeglid hakkavad kehtima järgemööda. „Enne täielikule korduskasutusele üleminekut vähendame uute pakendite tootmist ja harjume majanduses sellega, et pakendimaterjalid ringlevad, mitte ei lõpeta põletusahjus,“ selgitas Kenk.

„Näiteks ei tohi aastaks 2030 turul enam olla ühtki pakendit, mida ei saa pakendina või vähemalt materjalina uuesti kasutada. Konkreetsemalt näiteks joogipakenditest peavad juba aastaks 2025 olema 20% korduskasutatavad, aastaks 2040 aga tervelt 80%. See tähendab, et kiiresti tuleb üle Euroopa luua süsteemid, kuidas erinevaid pakendeid kokku koguda ja uuesti kasutada. Kusjuures eestlastel võib see tulla võrdlemisi lihtsalt, sest meie harjumus pandipudeleid tagastada on eeskujuks üle Euroopa,“ ütles Kenk.

Trahvid on tõenäolised