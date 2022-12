Betty Abel: puuduliku hariduse tõttu on meil rahvasaadikuid, kes ei võta keskkonnakriise tõsiselt

Puudulik haridus väljendub tegudes

Keskkonnaharidusega tegelevad Eestis mitmed (loodus)hariduskeskused, kuid formaalhariduses jääb sellest puudu. Keskkonnateadlikkus ei saa olla lähtuv pelgalt looduskaitsest, vaid peab ulatuma kaugemale ja olema üheselt kõikides valdkondades.

Keskkonnateadlikkuse ja -hariduse tegevuskava aastateks 2019-2022 leiab, et riiklikud õppekavad on säästvat arengut toetava hariduse õppekavad. Kuidas on need õppekavad kasvatanud meist inimesed, kes omavad 1000 elaniku kohta autosid vähem vaid neljast Euroopa riigist? Või pannud meid siiani toetuma põlevkivile, mis keskkonnale pai ei tee? Kui teebki, siis silmakirjalikult. Kultuuriministeeriumi liikumiseuuring tõi välja, et kooli kehaline kasvatus pole andnud tuge elukestvaks liikumiseks. See näitab ka meie harjumusi liikluskultuuris, mille kõige kergem vabandus on Eesti ilmaolud.

Kuidas kasvatada keskkonnateadlikkust ja -vastutust neis, kes koolis ei süvene sõnadesse nagu elurikkus, süsinikuring või sümbioos? Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt rahastatud õppeprojektid kindlasti aitavad väärtustada keskkonnahoidlikku eluviisi, kuid tõsiasi on see, et nendes programmides ei osale kõik koolid. Lisaks on kvaliteet ebaühtlane, sest puuduvad kindlad eeldused läbiviija kompetentsuses. Olen veendunud, et me ei saa piirduda vaid huviharidusega, vaid see peab olema kõikide õppeainete normaalne osa. Muutuma peab üldine süsteem, mille tulemusena kujuneksid teadmistest ka väärtushinnangud.

Väärtused, mis vaatavad tulevikku

Õpilane on üks targemaid inimesi, sest ta aju on võimekas omandama sunniviisiliselt kõikidest valdkondadest teadmisi. Läbivalt on kõlanud arvamus, et mõned õppeained on eluvõõrad ja pole seotud eluga. Viimane aeg on kõik teadmised siduda päris olukordadega selles keskkonnas, kus me elame.