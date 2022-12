JÄRGMINE PÕLVKOND | Üldise heaolu säilimiseks peame loobuma majanduskasvu tagaajamisest

Tänapäeva ühiskonna üldine suundumus on, et loodust tuleks vähemalt mingil määral kaitsta. Seda ka osaliselt tehakse, Eestis ja teistes euroopa riikides, kus on välja töötatud omad seadused looduse kaitsmiseks. Tegelikult sellest ei piisa, sest kolmandik maailma liikidest on endiselt ohustatud, kliima soojenemine pole ikka veel peatunud, liikide hävimine ja mulla viljakuse vähenemine käib ikkagi veel väga suure hooga. Oma osa selles annavad ka metsandus, intensiivne põllumajandus ja võõrliigid. Olen üsna veendunud, et seda enam kontrolli alla ei saadagi, kuid loodetavasti ma eksin.