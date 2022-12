Ennustus aastaks 2023: enne saavad Rohelised riigikokku kui Auvere elektrijaam töös püsib

Madis Vasser ennustas, et Auvere elektrijaam töötab järgmise aastal mõnel päeval. Mart Valner küsis, kas ta on kuulnud õigesti, et elektrijaam ei ole tegelikult üldse ehitatud biomassi põletamiseks, mistõttu see pidevalt remondis on. Vasser lisas, et kuuldavasti tõesti, ja tegelikult ei ole see mõeldud ka põlevkivi põletamise jaoks. Saatejuhid ennustasid, et enne saab erakond Eestimaa Rohelised tuleval aastal parlamenti kui Auvere elektrijaam korralikult töös püsib.