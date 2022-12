TalTech: ringmajanduse lahendused nõuavad koostööd

Koos on mõju suurem

„Kõik, mis puudutab ringmajandust, on valdkondadeülene,“ selgitab rakendusliku keemia professor ja mõttelabori juht Allan Niidu sellise koostööplatvormi vajalikkust. Ta märgib, et kõik tuumiklaboris osalejad saavad leida endi hulgast kattuvad ja üksteist täiendavad kompetentsid ning ise moodustada koostöörühmi. Esialgu pakub ülikool igale valdkonnale juhi, kes huvilised koondab ja koostöö käima tõmbab. „Edasi on meil ootus, et töögruppide juhid tekivad loomulikult ja vahetuvad orgaaniliselt ning spetsialistide töö rühmades käib ilma meie tagant õhutamiseta,“ märgib Niidu.