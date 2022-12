Uuring: soojemad ilmad on põhjustanud USA-s umbes 8000 tulistamisjuhtumit

Varasemast oli teada, et tulistamisjuhtumeid on enim suviti, kui inimesed veedavad rohkem aega vabas õhus ja kuumus võib neid agressiivsemaks muuta. Uus uuring aga näitas, et keskmisest kõrgem temperatuur ükskõik mis aastaajal suurendas tulistamisriski.