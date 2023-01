JÄRGMINE PÕLVKOND | Kas kogukondades elamine hoiaks ära 2040. aastaks prognoositava ühiskonna kollapsi?

Mõte elada kogukonnas jagades ühiselt vastutusi, majapidamistöid, ruume, väärtusi ja ressursse on praeguses individualistlikus lääneühiskonnas üsna võõraks jäänud ning oskus koos teistega tasakaalukalt ja edukalt koos elada on kadunud. Ometi on inimorganism arenenud ja funktsioneerib just suhetes ning me põhivajaduste alla kuulub olla nähtud, kuuldud ja mõistetud. Mis väärtus on tänapäeva inimese jaoks elada kogukonnas?