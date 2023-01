Euroopa kuurortides ei saa tulevikus enam suusatada

Šveitsi suusanõlvad kannatavad lumepuuduse käes, mille on põhjustanud erakordselt soojad ilmad.

Eksperdid hoiatavad, et soojad tingimused ja lumepuudus on märgid tulevikust, mil kliima soojenemine hakkab radikaalselt muutma taliturismi. Ka kunstlumi ei paku tõenäoliselt palju leevendust. Hiljutine uuring Baseli ülikoolis arvutas, et lumekahureid kasutavates suusakuurortides võib veekasutus tõusta jätkusuutmatu ja avalikkusele vastuvõetamatu 80 protsendi võrra.