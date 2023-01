Madis Kallas: väiksem raiemaht töökohti ei rööviks, liigne raiumine aga küll

„Rohepöörane“ saatejuhid Madis Vasser ja Mart Valner uurisid alustuseks keskkonnaminister Madis Kallase käest, mis seis on pikalt vindunud metsanduse arengukavaga. Kallas rääkis, et ministeeriumi poolt on see välja saadetud ning järgmisel nädalal toimuvad kohtumised Isamaa ja Reformierakonna fraktsiooniga.